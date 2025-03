Dayitalianews.com - Il calcio che NON ci piace: tifosi del Cassino in centro a Formia. Petardi, fumogeni e cori contro i rivali tirrenici

Un’incursione a sorpresa nel cuore diUn’azione improvvisa, rapida e altamente simbolica: così si può riassumere il blitz serale condotto da un manipolo didelnella serata di lunedì, nel pienodi. Il gesto, privo di conseguenze in termini di ordine pubblico, ha comunque lasciato dietro di sé un alone di tensione e interrogativi sulla reale motivazione di un’azione tanto plateale quanto, almeno in apparenza, priva di un reale movente agonistico.in Largo Paone: l’azioneTutto si è consumato intorno alle 22:30 quando un ristretto gruppo di sostenitori biancoblu ha fatto irruzione in Largo Paone e nella zona del Ponte Tallini, due delle aree più riconoscibili e frequentate della città tirrenica. I presenti, seppur pochi in quel momento, hanno assistito all’accensione di, al lancio die all’intonazione dioffensivi rivolti alla tifoseria locale.