Tuttivip.it - “Il botto, ragazzi”. Grande Fratello, il colpo di scena è di Mariavittoria: in finale supera anche lei

Leggi su Tuttivip.it

La corsa verso ladel, prevista per il 31 marzo, vedeMinghetti e Chiara Cainelli contendersi l’ultimo posto disponibile. Un sondaggio condotto da Reality House, aggiornato alle 18:20 del 28 marzo con 726 partecipanti, indica chesarebbe la favorita, ottenendo l’83% dei voti, mentre Chiara si fermerebbe al 17%.Entrambe le concorrenti hanno lasciato il segno in questa edizione del reality.si è distinta per il suo carattere deciso, non temendo di esprimere le proprie opinioni e trovandosi spesso al centro di accesi dibattiti. Nonostante le critiche ricevute sia dentro che fuori dalla casa, ha mantenuto la sua linea senza lasciarsi influenzare. Chiara, al contrario, ha inizialmente adottato un approccio più riservato, evitando conflitti.