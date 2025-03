Ilnapolista.it - Il Bologna dimostra che a Venezia si può vincere (lo sapevamo eh)

Ilvince. Il, non il Napoli. Non la Lazio. La squadra di Italiano si impone 1-0 sui ragazzi di Di Francesco grazie a un gran gol di Orsolini che al volo buca Radu. Ora ilè a 56 punti, +4 sulla Juventus che stasera gioca contro il Genoa.Leggi anche: È uno spettacolo ilorfano di Thiago Motta: 5-0 alla Lazio e sorpasso (per ora) alla JuventusIlci ha provato ma è mancata la precisione. Il Napoli e la Lazio sono rimasti impantanati nella laguna pareggiando entrambi 0-0. Ora sul cammino di Di Francesco arrivano Milan, Fiorentina e la Juventus all’ultima giornata. Al momento ilè penultimo, fermo a 20 punti.Più o meno, tutte le big hanno avuto difficoltà a fare risultato al Pier Luigi Penzo. Anche ilche oggi ha rischiato più di una volta di farsi segnare.