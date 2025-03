Temporeale.info - Il Bollo Auto è il passato, così non lo paghi: notizia straordinaria

Leggi su Temporeale.info

non si paga il, laper glimobilisti di tutta Italia: ecco tutte le regole da seguire ed esenzioni, oltre alle scadenze A livello nazionale, il2025 è rimasto invariato. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tassa di possesso obbligatoria, che va pagata per . L'articolo Ilè ilnon loTemporeale Quotidiano.