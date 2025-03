Ilfoglio.it - Il bluff degli arbitri parlanti

Santi, poeti, navigatori, sperimentatori di novità sul Var. L’Italia si conferma come uno dei movimenti calcistici in prima fila per quanto riguarda la volontà di alzare l’asticella della tecnologia applicata al calcio, stavolta con quella che è stata presentata come un’apertura alla trasparenza, soprattutto per la svolta prevista per le semifinali e la finale di Coppa Italia: l’arbitro dovrà infatti annunciare al pubblico il cambiamento di decisione dopo un controllo al monitor o dopo un silent check. Ma per usare un passaggio chiave del Divo di Paolo Sorrentino, nella scena del dialogo tra Giulio Andreotti ed Eugenio Scalfari, “la situazione è un po' più complessa”. All’arbitro, infatti, spetterà solamente la possibilità di comunicare la motivazione della decisione: nessun approfondimento nel dettaglio dei motivi che hanno portato al cambio di decisione, dunque, ma soltanto l’annuncio di un rigore assegnato o cancellato per una determinata tipologia di fallo.