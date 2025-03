Anteprima24.it - Il Benevento 5 è vivo: blitz a Cosenza, si torna a vincere dopo due mesi

Tempo di lettura: 3 minutiFinalmente GG Team Wear5. La squadra di mister Scarpitti espugna il PalaCosentia, batte 6-4 la Pirossigenoe ritrova il successoduedall’ultima volta.PARI E PATTA NEL PRIMO TEMPO – Scarpitti arriva in Calabria senza Arvonio, Guerra (squalificati) e Jonas: Marchesanotitolare tra i pali con Josema, Titon, Lolo Suazo e Fabinho a completare il quartetto di movimento. Il primo squillo è dei padroni di casa con Matheus che impegna l’estremo difensore. PocoTiton colpisce l’esterno della rete e Marchesano è superlativo su Jefferson. Titon e Volonnino sfiorano il vantaggio al 15?, ma il match si sblocca due minuti più tardi: Marchesano prima si oppone a Cabeça poi lancia lungo per Fabinho che viene steso in area da Marchio: penalty per ile cartellino giallo per il capitano della Pirossigeno.