Ignazio Moser, la foto social che fa allarmare i fan

è apparso suiin unache lo ritrae con una flebo al braccio. Lain questione ha allarmato i fan ma non è come sembra Si torna a parlare die Cecilia Rodriguez ma questa volta non per la presunta gravidanza. Unapubblicata dallo sportivo suiha allarmato i fan. In pratica l’ex gieffino è apparso in uno scatto mentre si trovava in clinica con la flebo al braccio. I fan possono stare tranquilli perchésta bene, nessun problema di salute per lo sportivo che si è sottoposto a una flebo con ozono.Una pratica ancora non molto conosciuta ma che dà benessere. Pratica cara anche a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che la praticano per migliorare il recupero fisico e la forma atletica.Leggi anche–> Grande Fratello, Chiara contro Helena e gli autori.