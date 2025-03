Serieanews.com - Ibrahimovic, chi si rivede: ha già preso la prima decisione

Leggi su Serieanews.com

Zlatantorna a Milanello dopo settimane di assenza. Possibile un nuovo ruolo con responsabilità diverse da quello precedenteIl ritorno a Milanello di Ibra significa molto: quale sarà il suo futuro? (LaPresse) – serieanews.comCi sono assenze che pesano più di tante parole. Quella di Zlatan, per esempio, è stata una di quelle che non hanno bisogno di essere spiegate: si avverte, si percepisce. E nel caso del Milan, è bastato uno sguardo al campo d’allenamento di Milanello, rimasto per giorni senza la sua figura inconfondibile, per far scattare una domanda tra i più attenti: dove si è cacciato?Perché lo svedese non è certo tipo da passare inosservato, nemmeno quando cerca di farlo. E la sua assenza – durata circa tre settimane – è coincisa con un momento delicatissimo: quello in cui il club stava portando avanti la scelta del nuovo direttore sportivo, una pedina chiave per il futuro dell’area tecnica rossonera.