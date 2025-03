Lanazione.it - I Tre porcellini e il lupo affamato

EMPOLI Secondo appuntamento domani al Miminal Teatro di via Veronese a Empoli per "Finalmente domenica e.lunedì", la nuova rassegna dedicata alle famiglie. Alle 17 si terrà infatti lo spettacolo "Tre", produzione di Teatro delle Marionette degli Accettella con Alessandro Accettella (nella foto) e Silvia Grande, mentre i pupazzi sono a cura di Brina Babini. È alla prima stesura della famosa fiaba della tradizione inglese a cui la compagnia si è ispirata per rappresentare la vicenda di questi tre fratellini. Per difendersi dalil porcellino più piccolo costruisce una cassetta con la paglia e il mediano con la legna: entrambi ergono i loro rifugi in fretta, in modo da poter rimanere più tempo possibile per dedicarsi ai giochi. Pagheranno la loro superficialità quando il, distruggendo le case in un sol soffio, se li mangerà avidamente.