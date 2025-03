Ilrestodelcarlino.it - I Queen of Saba con CircoMedusa

Senza peli sulla lingua, irriverenti e con il grande coraggio di essere radicali. Iof, duo plastico composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, infiammano stasera il Locomotiv Club (ora 21.30) per una tappa delTour, che prende il nome dall’omonimo ep di remix e collaborazioni con altri artisti. Uno show che catapulta il pubblico nell’esplorazione di mondi e personalità differenti, che si amalgamano tra suoni, voci e performance. Come nasce il tour? "Da quando è uscito il nostro secondo album non ci siamo mai fermati e abbiamo deciso di fare cinque date speciali in cui invitare con noi sul palco le persone che hanno fatto parte del nostro percorso". Di quali artisti parliamo? "Persone che si occupano di intrattenimento in varie forme: abbiamo organizzato da cima a fondo le serate, con dei preshow affidati a cabaret queer, performance drag e dj set; ci sono artisti con cui abbiamo fatto dei featuring o collaborato nell’ultimo album".