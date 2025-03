Ilveggente.it - I pronostici di sabato 29 marzo: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di29, tornano in campo i principali campionati europei:A,1, c’è pure la FA Cup.In un primo momento sembrava che la sfida con il Genoa dovesse essere l’ultima chance per Thiago Motta ma evidentemente in casa Juventus hanno deciso che la sosta per le nazionali fosse il momento giusto per cambiare allenatore. Dunque via l’italobrasiliano – fatali, per lui, le due nettissime sconfitte con Atalanta e Fiorentina, che hanno rifilato ben 7 gol complessivi alla Vecchia Signora senza subirne nessuno – e dentro Igor Tudor, che ha accettato di ricoprire il ruolo di traghettatore – per il momento – fino al Mondiale per Club.Idi29A, FA Cup,1 (LaPresse) – IlVeggente.itAl tecnico croato, che conosce molto bene l’ambiente Juve frequentato sia da calciatore che da allenatore (nel 2020-21 era nello staff di Andrea Pirlo), la società ha chiesto il minimo indispensabile, ovvero terminare il campionato tra le prime quattro e dunque qualificarsi alla prossima Champions League.