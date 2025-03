I passaporti da rifare quando scadono le nuove regole sulle carte d’identità | che cosa cambia per chi deve viaggiare

Leggi su Open.online

all’estero, anche al di fuori dell’Unione europea, sarà in teoria più semplice. Lediventeranno valide anche per l’espatrio fuori dal Vecchio Continente. E i vecchi– una volta scaduti – non potranno essere rinnovati ma dovranno essere sostituiti. Sono solo alcune delle misure presenti in un disegno di legge, parte della Manovra 2025, che venerdì 28 marzo è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri. Duementi che faciliteranno la digitalizzazione dei documenti di identità, in uno sforzo comunitario per «semplificare i controlli alle frontiere». Adeguandosi, così, a quanto chiesto dalla Commissione Ue lo scorso novembre. Proprio per snellire la porzione burocratica che grava su qualunque viaggio all’estero, il governo punterebbe a velocizzare la procedura di rilascio di una copia del passaporto in caso di smarrimento (o furto)ci si trova all’estero.