Liberoquotidiano.it - I nuovi antisemiti si annidano tra i compagni

Se l'antisemita sta a sinistra, meglio far finta di niente. I progressisti, si sa, lo fanno abitualmente. Mai ammettere che i razzisti stanno pure a casa loro (anzi, ultimamente soprattutto a casa loro). L'ultimo caso riguarda gli insulti in rete contro Liliana Segre. La senatrice a vita si è opposta alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano nei confronti di diciassette persone, tutte indagate per diffamazione aggravata dall'odio razziale per una «serie di post e commenti ritenuti gravemente offensivi e diffamatori pubblicati sui social media» che avrebbero avuto «intento discriminatorio» e «antisemita». Alla questione, ieri, la Stampa ha dedicato un lungo servizio, spiegando bene la situazione e criticando la scelta di non perseguire gli haters della Segre. Tutto bene. Tranne una cosa: non si evidenzia mai la “matrice” di gran parte degli odiatori.