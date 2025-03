Ilfattoquotidiano.it - “I negozi di Unicoop Tirreno aperti il 25 aprile”: dopo la denuncia dei Cobas si valuta il passo indietro

resta aperta il 25scatenando polemiche e proteste per le condizioni imposte ai lavoratori. La scelta della cooperativa di tenerei punti vendita nella giornata della Festa della Liberazione ha innescato una durissima reazione da parte dei sindacati, che parlano di una decisione irrispettosa verso i dipendenti e il valore storico della ricorrenza. Una vicenda che, a quanto pare, porterà la coop al, anche se i sindacati dicono non saperne ancora nulla.“Il 25non è un giorno come gli altri. È il giorno della Liberazione, la data in cui il nostro Paese celebra la fine dell’occupazione nazifascista e la riconquista della libertà e della democrazia”, si legge in una lettera aperta del sindacatoLavoro Privato in cui viene chiesto anche agli altri sindacati di fare rete.