I giocattoli di Papetti esposti per Emergency

È in programma per l’intera giornata di domani, dalle 9 alle 19, alla pasticceria Fiordicrema di viale Zara 19 a Marina di Ravenna, l’evento ’Nei giochi dei bambini è nascosto un tesoro’, organizzato dall’associazione IncontrArci. Si tratta di un’esposizione didi Roberto, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno die dei suoi ospedali in zona di guerra. Gli oggettisono pezzi unici, costruiti a mano per il gioco dei bambini e per sollecitare immaginazioni. Sono piccoli manufatti che hanno incorporato una stella, un fiore, una particella di luce e di poesia, amici certi nell’incerto, buoni da condividere con amici e compagni di gioco. Durante la giornata Robertoanimerà il ’Circo delle trottole’ e insegnerà il lancio della trottola tradizionale.