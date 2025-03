Justcalcio.com - I giocatori di Manchester City “non meritano un bonus” anche se vincono la Coppa del Mondo del club, dice Pep Guardiola

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:C’era solo un modo per coinvolgere le squadre partecipanti alladeldele FIFA obbligate.e gli altri 31coinvolti nella competizione lo combatteranno per la loro quota di £ 775 milioni negli Stati Uniti quest’estate.I vincitori porteranno a casa £ 97 milioni e almeno £ 40 milioni sono in palio per le squadre che progrediscono superano la fase a gironi, ma il direttore della città Pepha emesso una revisione pungente della produzione della sua squadra in questa stagione.Il boss delPepche il suo giocatore non merita “nemmeno un orologio”Mannon è all’altezza delle aspettative in questa stagione (Credito immagine: Getty Images)Alla domanda sul premio in denaro delladeldinella sua conferenza stampa venerdì,ha dato un breve slift all’idea che iottengano unper qualsiasi successo nella competizione.