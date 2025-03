Ilgiorno.it - I genitori di Chiara Poggi: “La verità sull’omicidio è già scritta. Ingiusto che Stasi rilasci interviste per dirsi innocente”

Garlasco (Pavia), 29 marzo 2025 – Lunedì prossimocompirebbe 44 anni. La vita della giovane è stata spezzata 18 anni fa, il 13 agosto del 2007. IGiuseppe e Ritacome ogni anno dall’omicidio porteranno un mazzo di rose bianche sulla tomba della figlia, uccisa a 26 anni nella villetta di famiglia a Garlasco (Pavia). Per il delitto è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato Alberto, e da poco è indagato un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio. “Lasull'omicidio è già. Se vogliono fare accertamenti li facciano ma laresta quella della sentenza definitiva contro Alberto” hanno detto idiin un'intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Rita e Giuseppe, iditrovata morta dodici anni fa SuGiuseppe e Ritahanno detto di non trovare "né giusto né opportuno" che "se ne esca con le dizioni che abbiamo sentito in questi giorni, chepero che parli facendo insinuazioni sul dna di Sempio”.