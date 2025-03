Metropolitanmagazine.it - I dettagli della trama di Spider-Man 4 potrebbero spiegare l’assenza di Peter in Avengers: Doomsday

I Marvel Studios hanno confermato una pletora di attori che appariranno in, ma al cast stellare mancano ancora alcuni nomi importanti. Una delle assenze più notevoli è stata quella dell’attore di-Man Tom Holland, e ora i fan hanno avuto una risposta sul perché non c’è una sedia con il suo nome sul set di. Nell’ultima edizionesua newsletter, l’insider di Hollywood Jeff Sneider ha condiviso informazioni di cui è venuto a conoscenza sulladi-Man 4. Mentre Holland ha attualmente un conflitto di programmazione importante con, questa non è l’unica motivazione. La storia che la Marvel sta cercando di raccontare in-Man 4 apparentemente si svolge durante gli eventi di.“Non aspettatevi di vedere Tom Holland in, anche se non è tanto una questione di programma dell’attore (sta girando The Odyssey di Christopher Nolan in questo momento prima di passare a-Man 4 ) quanto di programma del personaggio, dato che, a quanto ho capito,-Man 4 è ambientato nello stesso periodo di, il che spiegherebbe la sua attesa assenza da quel film“, ha scritto Sneider.