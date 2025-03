Ilrestodelcarlino.it - I Cau restano, decisione a sorpresa della Regione Emilia-Romagna. Fabi: “Decisione unilaterale”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 29 marzo 2025 – I Cau, i centri di assistenza urgenza, che dovevano essere rivisti entro la fine di marzo,. Almeno fino alla fine di dicembre. Lo ha deciso lacon una delibera che ha sorpreso in modo molto negativo i sindacati dei medici di medicina generale, parte in causa nella riformamedicina territoriale. Cosa sono i Cau I Cau sono quelle strutture sanitarie in cui lavorano medici di assistenza primaria e personale infermieristico per assistere pazienti con problemi urgenti ma non gravi, questi ultimi devono rivolgersi ai Pronto soccorso generali degli ospedali. Il primo Cau del Bolognese è stato inaugurato il primo novembre 2023. Quelli attualmente presenti tra la città e la provincia sono sette: Budrio, Casalecchio di Reno e Vergato in provincia; in città ne è presente uno al Navile, nella CasaComunità e due all’interno degli ospedali cittadini, quindi uno al Maggiore e uno al Sant’Orsola.