Ilfattoquotidiano.it - I caregiver vanno riconosciuti: non devono più avvenire morti in solitudine come accaduto a Verona

di Alessandra CorradiMolto clamore e sbigottimento ha suscitato l’episodio dell’anziana coppia veronese le cui salme, ormai mummificate, sono state ritrovate casualmente. Si è subito collegato questo episodio con quantoalla coppia Hackman-Arakawa in America. Là, sui giornali, è stato subito un fiorire di articoli sul tema deifamiliari e l’assenza di una rete di assistenza, qui da noi non si è andati oltre al dato di fatto delladella nostra anziana coppia.Nessuno, comunque, ha dedicato qualche riflessione al tema del “burden”, cioè al peso che grava su ogni familiare che assiste un proprio caro malato o non autosufficiente. Abbiamo, in letteratura, una variegata casistica che porta ilad uccidere l’assistito e poi a suicidarsi, ma in Italia questa letteratura e questo approccio non sono manco contemplati.