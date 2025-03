I cappellini rossi anti-Trump Make America Go Away

Leggi su Open.online

Quando sentiamo parlare di “MAGA” pensiamo allo slogan coniato da DonaldGreat Again”, trasformato in marchio di fabbrica e indossato in testa dallo stesso presidenteno e da migliaia di suoi sostenitori attraverso l’iconico cappellino rosso. Un simbolo che non è solo propaganda, ma identificazione politica. Oggi, però, queste quattro lettere stanno assumendo un altro significato al di fuori degli Stati Uniti, specialmente in Canada e Groenlandia: “Go”. Un’espressione che ribalta il significato originario, affermando una forma di resistenza culturale e politica contro l’egemonia e le mire espansionistiche di Donald.Il cappellino “Made in Groenlandia”L’ironico e incisivo slogan “Go” è diventato virale, soprattutto con l’avvicinarsi della visita di JD Vance in Groenlandia.