I campionati di pallavolo. Firenze Ovest-Kabel. Ariete sfida Albenga

Attenti alle trappole. Latorna in campo dopo il recupero vincente con Colle e lo fa per affrontare una trasferta difficile, insidiosa e scomoda. Si gioca oggi alle 18 alla Palestra duca d’Aosta di Brozzi contro il. Squadra scorbutica e che sul suo campo sa esaltarsi. Ben allenata da Roberto Latini, la formazione di Brozzi, è veloce, solida e, specialmente alla Duca d’Aosta, molto efficace al servizio. All’andata Prato si era imposta con un netto 3-0 ma quella che attende lasarà tutta un’altra gara. Punti di forza della formazione di casa il vivaio, da cui sono usciti la gran parte dei componenti della rosa, gli innesti di un attaccante interessante come Toselli (ex Virtus Potenza) e di un palleggiatore di qualità come Filippo Badii (ex Castelfranco e Sestese). Insomma, massima attenzione per un match difficile e che, sul cammino dellaverso i play off, può rappresentare una trappola notevole.