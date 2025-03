Ilgiorno.it - I big dell’atletica leggera ospiti del Panathlon

Leggi su Ilgiorno.it

Largo ai giovani, ma non solo. Perché tra i praticantiin Brianza c’è anche Oscar Iacoboni, 87 anni. Il podista di Senago ha infatti partecipato alla 14esima edizione del circuito Cross per tutti, articolato in sei tappe. A spiegare questo dettaglio è stato Felice Delaini, presidente della società Euroatletica di Paderno e promotore della stessa manifestazione. Delaini è stato uno tra i numerosi protagonisti della serata “Il talento corre, marcia, salta e lancia”, ospitato dal teatro Binario 7. Federico Gerosa, presidente delClub Monza, ha organizzato il tutto con l’aiuto dei suoi collaboratori. Grazie a loro questo appuntamento dedicato all’atletica è stato un successo. Tra gli spettatori c’era anche Francesco Panetta, campione mondiale sui 3mila metri nel 1987 ed europeo nel 1990.