Ilfattoquotidiano.it - “Hulk Hogan è un bugiardo patologico ed è ossessionato dal sesso”: l’ex moglie Linda si sfoga e scoppia in lacrime

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La vita familiare diè diventata teatro di accuse e conflitti, con la sua exche ha rivelato aspetti inquietanti della loro relazione e della disgregazione del nucleo familiare. Secondo, la figlia Brooke ha deciso di escludere completamente entrambi i genitori dalla sua vita. Poi ha lanciare accuse pesanti nei confronti delmarito, definendolo un “totale” e un “dipendente dal”.“Oggi sono a casa da sola”, ha detto la 65ennein un video condiviso online. “Ancora una volta, come al solito, sto bene con la maggior parte delle cose, ma oggi è successo qualcosa. Non so cosa, ma ho un aspetto terribile perché ho pianto”. Nel corso della sua riflessione,ha menzionato con tristezza i suoi anni post-divorzio. Secondo lei, i rapporti con la figlia Brooke sono ormai irrecuperabili.