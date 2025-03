Homeland il primo comprensorio d’Europa senza impianti di risalita | Modello replicabile la montagna è adattamento

Leggi su Bergamonews.it

In inverno il borgo di Montespluga è praticamente disabitato: le persone che vivono tutto l’anno nel villaggio alpino si contano sulle dita di una mano. È qui, a pochi chilometri dal confine elvetico, che un’agenzia di Bergamo passo dopo passo sta costruendo il futuro dello sci. Spiagames da quasi trent’anni si occupa di attività outdoor: nella sede di via Borgo Palazzo abbiamo incontrato il 27enne Walter Bossi, direttore di, ildi.L’idea è nata durante la pandemia. Nel 2022 il progetto ha preso forma tangibile con l’apertura della stazione scialpinistica di Montespluga, piccola frazione di Madesimo in provincia di Sondrio. “Durante il Covid glierano chiusi – racconta Bossi, di origini brianzole -. Le persone hanno trovato un modo diverso per vivere la, riscoprendo lo scialpinismo.