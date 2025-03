Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano cede ancora ai Red Bull Salisburgo. Foxes eliminate in semifinale dell’ICE League

L’avventura dinell’ICE2024-2025 è ufficialmente finita. Gli altoatesi infatti sono stati eliminati nelle semifinali del campionato continentale disundo 4-1 nella serie contro i Red.Colpo di grazia arrivato stasera, in casa, da parte degli austriaci che si sono imposti per 4-2 sulla pista amica. Nello specifico,parte subito forte con Thaler che segna l’1-0 dopo 10 minuti. Si va al primo riposo sull’1-0, che diventa 2-1 per effetto del botta e risposta sull’asse Bourke-McClure.si sblocca, ma nel terzo periodo non riesce a pungere. Prima incassa il 3-1 di Nissner, poi – a meno di un quarto d’ora dalla fine – riapre i giochi con Valentine per il momentaneo 3-2 che però diventa 4-2 pochi secondi dopo quando Schneider infila la rete che chiude definitivamente i giochi.