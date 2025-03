Ilfattoquotidiano.it - “Ho vinto un milione alla schedina ma non me ne ero accorto. L’ho scoperto grazie a un pacchetto di patatine in macchina”: l’incredibile storia di Darren Burfit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È possibile vincere undi sterline e non accorgersene per mesi? Sì, è possibile.arriva dal Galles e il protagonista èt, 44enne di Swansea, che ha giocato unaall’EuroMillions. Ma senza mai controllarla. Soloa un amico ha realizzato di averl’ingente somma. Il biglietto era rimasto dimenticato in auto per quattro mesi, sommerso tra altri scontrini e foglietti di vecchie scommesse.La svolta è arrivata quando un amico gli ha suggerito di controllare i biglietti accumulati. “Una domenica mattina mio figlio mi ha chiesto undi. Ricordavo di averne uno in”, ha raccontatot al Mirror. “Mentre cercavo le, mi sono ricordato delle parole del mio amico”. Ha raccolto tutte le schedine giocate nei mesi precedenti e hadi avere il biglietto vincente.