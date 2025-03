Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito molestie. Ho detto no, anche se la prima volta ero molto ubriaca”: il racconto di Ariete

In occasione del suo 23esimo compleanno,, nome d’arte di Arianna Del Giaccio, ha partecipato all’assemblea della fondazione “Una Nessuna Centomila“. Presso la Casa Internazionale delle Donne a Roma, ha discusso il tema del consenso nei rapporti sessuali: “Penso che sia importante, in quanto donna con la fortuna di avere una voce a volte più spiccata di altre per i mezzi che ho e l’esposizione che ho, mettermi dalla parte di tutte le donne”, ha spiegato.Durante l’incontro,ha raccontato di aver, un’esperienza che considera, “un evento quasi canonico nella vita della maggior parte delle ragazze che conosco”.La cantautrice 23enne ha ricordato quanto accaduto: “io mi sono trovatatempo fa alcune volte in situazioni abbastanza scomode”. Quindi ha poi spiegato come è riuscita ad affrontare questi episodi, sottolineando l’importanza di dire “no”: “Hono.