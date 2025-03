Ilfattoquotidiano.it - “Ho sentito il rumore di una fiammata, poi un bagliore”: gli esplode il cellulare nella tasca dei pantaloni, finisce in ospedale con ustioni

Smartphone va a fuocodeidi un uomo. In un post sulla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate viene raccontato un episodio anomalo e un tantino pericoloso accaduto ad un signore che si stava recando in auto al lavoro. “Ci contatta in privato un nostro amico autista/soccorritore raccontandoci una storia che ci ha lasciato attoniti”, spiegano nel post. L’uomo si è infilato, come milioni di persone nel mondo, ilinma poi durante il tragitto hail “di unaed unproveniente dai suoi”. “Ebbene sì – spiegano – ilha preso fuoco. Fortunatamente si è (l’uomo ndr) solo ustionato senza conseguenze gravi”.A Nessuno tocchi Ippocrate postano un paio di foto del telefono e del pantalone carbonizzato, poi mettono le mani avanti: “Onde evitare una denuncia da parte della azienda produttrice dello smartphone, non nomineremo il brand, ma fate attenzione agli smartphone di fascia medio/bassa”.