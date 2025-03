Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato di morire per l’intervento ai glutei, mi hanno messo 200 punti. Ho denunciato il chirurgo ma lavora ancora”: il racconto di Francesca Cipriani

Nella puntata di ieri, venerdì 28 marzo, de “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha acceso i riflettori sulla chirurgia estetica e sui rischi legati agli interventi. Un tema delicato, affrontato con attenzione attraverso le testimonianze dirette di Raffaella Fico, Manuela Arcuri e, checondiviso le loro esperienze tra desiderio di cambiamento e conseguenze impreviste.Laha raccontato il suo percorso chirurgico, spiegando come gli interventi siano stati per lei un modo per migliorare il proprio aspetto e superare le insicurezze. “Il primo intervento che ho effettuato al seno è stato di correzione, poi, gli altri, di mastoplastica additiva. Mi sono rifatta il seno quattro volte perché non mi vedevo mai bene. Io, durante l’adolescenza, sono stata bullizzata e quelle ferite, il fatto che tutti mi giudicassero o prendessero in giro mi ha creato tanti problemi, per questo, a lungo, ho ricercato un ideale di perfezione che non avrei mai potuto raggiungere”, ha detto.