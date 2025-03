Ilfattoquotidiano.it - “Ho praticamente perso la vista per una rara infezione all’occhio”: il racconto choc di Anastasia Kuzmina

“Holadestro”.in un video sui social dà una brutta notizia ai fan, e spiega perché non potrà partecipare a “Ballando on the road”. La danzatrice si mostra con gli occhiali da sole e racconta ai propri follower quello che le è capitato: “Purtroppo devo darvi brutte notizie. Sono stata un po’ assente in questi giorni, ma per via di un’abbastanza grave, e molto, holadestro. Mi dispiace tantissimo, perché non potrò essere a Ballando On The Road domani e dopodomani, ci tenevo davvero molto, ma in questo momento devo e posso solo pensare a curarmi. Probabilmente per un po’ mi vedrete in queste vesti, ma almeno saprete il motivo”.LE PAROLE DI– Nonostante il periodo difficile che sta vivendo,non perde la voglia di sorridere e la speranza: “Grazie di cuore a tutte lene che mi stanno mostrando affetto e vicinanza, mi è di grande aiuto.