Ho praticamente perso la vista L’annuncio choc di Anastasia Kuzmina di Ballando | Rara infezione

“Purtroppo devo darvi una brutta notizia”. Annuncioda, una delle insegnanti storiche dicon le Stelle. È stata lei stessa a voler informare il pubblico della difficile situazione che sta vivendo a causa di un problema di salute. Poco fa, ha pubblicato un video in cui spiega tutto: “Hola”.In questo momento delicato, ha rivelato di essere circondata dall’affetto di moltene. Tra queste c’è anche la conduttrice del popolare programma di Rai Uno. Tanto da volerla ringraziare pubblicamente: “La situazione non è semplice, è abbastanza complessa, come dice il professore che mi segue. Ringrazio Milly Carlucci che mi chiama tutti i giorni per sapere come sto e tutti quelli che mi stanno dando amore”. Poi spiega cosa le sta succedendo.