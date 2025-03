Tvzap.it - “Ho perso la vista”. Dramma per la famosa di “Ballando con le stelle”: cos’è successo

naggi Tv. Brutte notizie per gli appassionati dicon le. A pochi giorni dall'atteso eventoon the Road, che avrebbe celebrato il decimo anniversario del contest, arriva un annuncio inaspettato: una delle protagoniste non potrà partecipare a causa di un problema di salute. La notizia ha subito fatto il giro del web, scatenando la preoccupazione e la solidarietà dei fan. L'annuncio sui social: "La situazione è complessa"Attraverso un video pubblicato su Instagram, Anastasia Kuzmina, ballerina professionista dicon le, ha spiegato il motivo della sua assenza.