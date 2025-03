Ilrestodelcarlino.it - “Ho perso il lavoro, spaccio droga per mantenere la famiglia”

Bologna, 29 marzo 2025 - Davanti al giudice ha ammesso di spacciare, ma si è giustificato dicendo di essersi dovuto procurare il denaro necessario ala(compagna e figlio minorenne) avendoilin nero. Nei confronti del 33enne di origine tunisina, sorpreso a cedere alcune dosi di eroina (circa 4 grammi) durante un servizio antidei carabinieri in zona Pilastro a Bologna, è stato convalidato l'arresto e per lui sono stati disposti i domiciliari. Situazione legale pregressa Gli accertamenti hanno rivelato che il 33enne era entrato in Italia nel 2022 e negli anni successivi aveva accumulato varie denunce a Bologna, per reati in materia di stupefacenti e porto di armi. I militari hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'uomo: sequestrati 7 grammi di hashish, che secondo quanto riferito sarebbero appartenute alla compagna che ha riferito di esserne assuntrice.