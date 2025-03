Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura di dimenticare il testo della canzone, potrei sbagliare tutto. Mi ritiro”: l’annuncio dell’84enne Paolo spiazza tutti a “The Voice Senior”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, 84 anni, ha deciso di rinunciare alla sua esibizione a “The” dopo aver ricevuto una seconda chance. Nonostante l’opportunità di tornare sul palco, ladiilha prevalso. Ha preferito evitare di ripetere quanto accaduto nella puntata precedente, quando aveva scritto le parole sulla mano per non. La rinuncia diha colto di sorpresa i giudici e la stessa conduttrice Antonella Clerici. Prima di entrare in scena, l’84enne ha spiegato: “Io sono venuto per dire che mi sento costretto a rinunciare a questa chance. Se penso alche dovrei direprenderci, maanche”. Antonella, percependo il suo disagio, ha rispettato la decisione, evitando di insistere per forzare un’esibizione.La Clerici, commossa dal gesto di, lo ha invitato comunque a salire sul palco per salutare i suoi colleghi: “Lui mi ha detto che non se la sentiva di cantare ancora una volta, che ha vissuto una bella cosa e che quindi è stata per lui una bella esperienza, ma preferisce salutarvi ma non cantare”.