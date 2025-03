Ilfattoquotidiano.it - “Ho convissuto con Alberto Stasi in carcere a Bollate, le nostre storie non sono così diverse”: le rivelazioni di Massimo Bossetti, all’ergastolo per l’omicidio di Yara

L’unione fa la forza, si dice, e il detto vale anche dietro le sbarre., il muratore di Mapello che sta scontando con l’ergastolo la sua condanna perdiGambirasio, si è schierato apertamente dalla parte di. “Lenon”: ha dettoin un’intervista esclusiva a Telelombardia.Oltre a ribadire la propria innocenza, già proclamata poco più di un anno fa nel corso di una docuserie andata in onda su Netflix,ha speso parole di solidarietà per, condannato perdi Chiara Poggi, sua fidanzata all’epoca del delitto avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007.non ha mancato di esprimersi sulla vicenda dopo l’ultima svolta che ha portato alle indagini su Andrea Sempio. Il nuovo sospettato per il delitto di Garlasco è amico del fratello della vittima ed è stato coinvolto nelle indagini dopo il ritrovamento del suo Dna – che potrebbe essere “da contatto” – tra le unghie di Chiara.