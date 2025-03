Hitler vivo dopo il 1945? I documenti della CIA non lo dimostrano

Leggi su Open.online

Alcuni utenti attraverso diverse condivisioni Facebook hanno unito il recente annuncio dei file desecretatiCIA a una vecchia bufala, quella che vedrebbe Adolfsopravviverela fineSeconda Guerra Mondiale in Sudamerica. Si tratta infatti di una vecchia fake news complottista risalente almeno al 2017.Per chi ha fretta:Diverse condivisioni riportano cheeranel 1955 secondo iCIA recentemente desecretati.Si tratta in realtà di una vecchia narrazione risalmente al 2017.Non esistono reali evidenze in merito, mentre chefosse morto nel suo bunker a Berlino nelesistono ormai evidenze inconfutabili.AnalisiLe condivisioni secondo le qualieranel secondoguerra si presentano con la seguente didascalia:Dal documento di intelligence CIA declassificato il 21 marzo 2025, HVCS-2592, risalente al 2 ottobre 1955 e microfilmato il 26 luglio 1963, emerge che Adolfnon è morto a Berlino – come i libristoria scritta dai vincitori hanno raccontato -, bensì erae si trovava in Sudamerica, da dove collaborava con gli americani.