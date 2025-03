Dilei.it - Harry non è stato informato del ricovero di Re Carlo: “Gli manca terribilmente la sua famiglia”

Leggi su Dilei.it

Il Principeha appreso dal telegiornale che Rericoverato in ospedale. Lo ha scoperto così, proprio come “il resto del mondo”, fanno sapere i tabloid inglesi. Ancora una volta,non vienedei problemi dellaReale: ormai è tenuto in disparte, anche per quanto riguarda la salute dei suoi cari. Che, tra l’altro, glino sempre di più.Reha appreso deldal telegiornaleStando alle ultime indiscrezioni,ha scoperto deldel padre, Re, solo giovedì sera, quando è stata diffusa la notizia. Il Sovrano èricoverato temporaneamente giovedì mattina, a causa di alcuni effetti collaterali dovuti al trattamento contro il cancro. In seguito, èdimesso, ma i suoi impegni sono stati annullati. Un “piccolo ostacolo sulla strada”, così èdescritto ilda un aiutante di palazzo, insistendo che “è diretto nella giusta direzione”.