“Harry ha saputo dal telegiornale che il padre è stato portato in ospedale” continuano i rapporti tesi con Re Carlo

Il principe Harry hadalche suoRed'Inghilterra erain ospedale per gli effetti collaterali derivati dalle cure per il cancro. Il secondogenito della Casa reale avrebbe appreso del suodi salute da un notiziario, come tutto il resto del mondo e non come un figlio legittimo. Il Palazzo si difende adducendo come motivazione il non aver voluto "creare inutili allarmismi" contattando il principe che vive a migliaia di miglia di distanza, in California.