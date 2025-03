Ilfattoquotidiano.it - “Hamas accetta la proposta egiziana di tregua” e pubblica il video dell’ostaggio Elkana Bohbot

Nel giorno in cui Israele ha ammesso di aver sparato contro mezzi di soccorso e l’Idf annuncia un ampliamento delle operazioni a Rafah, il leader dia Gaza, Khalil al-Hayya, ha dichiarato in un discorso cheha ricevuto due giorni fa una nuovadai mediatori egiziani e l’hata e ha aggiunto che spera che Israele non lo saboti e chiarendo che l’arsenale della milizia “è una linea rossa”. Come riporta il Times of Israel la dichiarazione di Al-Hayya segue le notizie diffuse dai media secondo cui il gruppo terroristico avrebbeto di rilasciare cinque ostaggi israeliani in cambio di 50 giorni di cessate il fuoco e del rilascio dei prigionieri palestinesi.Sabato mattina, l’ufficio del Primo Ministro ha dichiarato che Israele ha presentato una controa quella presentata dai mediatori.