Hamas accetta la proposta egiziana di cessate il fuoco. Pronto il rilascio di 5 ostaggi per 50 giorni di tregua

Il leader dia Gaza, Khalil al-Hayya, ha dichiarato in un discorso cheha ricevuto duefa una nuovadai mediatori egiziani e l’hata e ha aggiunto che spera che Israele non rovini il tutto, chiarendo che l’arsenale della milizia «è una linea rossa». Lo riporta il Times of Israel. La dichiarazione di Al-Hayya segue le notizie diffuse dai media secondo cui il gruppo terroristico avrebbeto di rilasciare cinqueisraeliani in cambio di 50diile deldei prigionieri palestinesi. In mattinata, l’ufficio del Primo Ministro ha dichiarato che Israele ha presentato una controa quella presentata dai mediatori. Intanto in serata l’esercito israeliano ha annunciato di aver iniziato «attività di terra» a Rafah per espandere quella che ha descritto come la zona di sicurezza nel sud di Gaza.