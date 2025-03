Ilnapolista.it - Haaland è stato denunciato per aver colpito la mascotte del City (una donna)

Erlingalla Polizia di Manchester perché avrebbeladel. Secondo il Sun, ripreso dal Telegraph, lache indossava il costume della“Moonbeam”, è stata colpita dall’attaccante prima della partita con il Southampton del 26 ottobre.Il club ha scagionatoda ogni illecito, ma la– che, il Telegraph sottolinea, è laureata – ha poi accusato il club di “insabbiamento” dopo che non le erarinnova il contratto. Dalle riprese delle telecamere di sorveglianza sembrerebbe che si sia trattato solo di un “tocco delicato”.Laperò ha sporto denuncia anche alla polizia: “Mi batteva la testa e credo di essere stata sotto shock. In seguito ho capito che era arrivato da dietro e mi avevaalla testa, per poi appoggiarsi sulla mia testa”.