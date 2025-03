Ha abbandonato il gruppo Ne vedremo delle belle choc | il nome della famosa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dietro le quinte di Ne, il nuovo varietà firmato Carlo Conti, il clima è tutt’altro che rilassato. Se in scena il sorriso regna sovrano, nel backstage si intrecciano tensioni, voci di malumori e persino misteri da risolvere. A dare il via al gossip è stato Giovanni Ciacci, che ha svelato in diretta una prima indiscrezione: unaconcorrenti non si sarebbe presentata alle prove.Non è finita qui. A rincarare la dose è stata Angela Melillo, che ha riaperto un vecchio capitolo risalente ai suoi tempi come ballerina al Bagaglino. “C’era una prima donna – oggi mia collega nello show – che mi metteva sempre in ultima fila. È bionda, ma non farò nomi. Forse perché ero bionda e anche brava?”, ha detto pungente, lasciando tutti col fiato sospeso.Leggi anche: The Voice Senior: sale sul palco e Antonella Clerici scoppia in lacrime.