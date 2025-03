Ilrestodelcarlino.it - Ha 84 anni ed è invalida. “Ma per un’ecografia la mandano ad Ancona”

Pesaro, 29 marzo 2025 – E’al 100%, non cammina autonomamente, ma per fareal braccio la sanità pubblica la manda da Pesaro ada giugno. A raccontare la complicata situazione in cui si trova Rosalba Bonetti, 84, è suo fratello Fosco e lo fa con le lacrime agli occhi. “Mia sorella vive sola da diversi, ha una malattia alle ossa con dolori ovunque, è vedova e i figli stanno uno all’estero e l’altra in Emilia Romagna – spiega –. Mia nipote, quella che vive in Italia, però, ha problemi famigliari non da poco anche lei, dovendo assistere il marito disabile. In pratica Rosalba ha solo me”. E si commuove mentre lo dice. Gli altri due fratelli sono deceduti e Fosco, sposato e in pensione, dine ha 79. Fa quello che può, anzi quello che non potrebbe nemmeno più fare: essendo cardiopatico non dovrebbe sottoporsi a sforzi eccessivi.