Gullit | Milan a Napoli serve un’impresa come la nostra

: «, ala»">O – Alla vigilia di, una partita che per lui ha un sapore speciale, Ruudparla del momento delicato vissuto dai rossoneri. L’ex Pallone d’Oro e colonna deldi Sacchi non nasconde la sua preoccupazione: «Restare fuori dalla prossima Champions sarebbe un disastro per il. La squadra è forte, ma ha perso la direzione».«Mi ricorda il Chelsea: tanta qualità, poca identità»paragona la stagione dela quella del Chelsea: «Due squadre forti, ma che non sanno bene cosa vogliono essere. Dopo la Supercoppa Italiana pensavo che ilavesse risolto i problemi, invece è mancata la crescita.una filosofia chiara,ha fatto il PSG con Luis Enrique o il Liverpool con Slot. Il successo non si compra, va costruito con scelte giuste».