Ilnapolista.it - Gullit: «Lo scudetto vinto a Napoli nell’88? Ci tirarono pietre e arance, avevamo i cuochi nostri per paura di qualcosa»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex Pallone d’oro e calciatore del Milan Ruudha ricordato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, le partite contro Diego Armando Maradona e il 3-2 del primo maggio 1988, che diede loai rossoneri.: «Davanti allo stadio diciprima di vincere lodell’88»Si aspettava una stagione così deludente da parte del Milan?«Sinceramente non ho capito che tipo di calcio voglia fare il Milan. Secondo me non ha trovato la direzione giusta: sulla carta la rosa è forte, soprattutto dopo il mercato di gennaio, e la vittoria della Supercoppa italiana, sembrava aver risolto tutti i problemi. Invece non è stato così: quell’affermazione in Arabia Saudita non ha trasmesso una reale sicurezza al gruppo e non c’è stato un miglioramento importante rispetto alla prima parte della stagione».