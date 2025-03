Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: 300, Sabato 29 Marzo 2025

29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21.15, 300 porta sullo schermo l’epica battaglia delle Termopili, adattata dalla graphic novel di Frank Miller. Gerard Butler interpreta il re spartano Leonida, che con soli 300 soldati affronta l’enorme esercito persiano. Un action bellico visivamente straordinario e carico di tensione. Su SkyDue HD alle 21.15, Bombshell - La voce dello scandalo racconta lo scioccante caso Roger Ailes, il potente capo di Fox News accusato di molestie sessuali. Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie offrono interpretazioni intense in un biopic avvincente e attuale.