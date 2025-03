Quotidiano.net - Guerra in Ucraina-Russia, ultime notizie di oggi. Pioggia di droni su Dnipro: 4 morti

Roma, 29 marzo 2025 – Il presidente russo Vladimir Putin vuole l'sotto "amministrazione transitoria" dell'Onu per organizzare presidenziali "democratiche" e soltanto dopo negoziare un accordo di pace con le nuove autorità. Almeno 4e 21 feriti nell'attacco russo su. Vance visita la base Usa in Groenlandia: qui "la Danimarca non ha fatto un buon lavoro", dice il vicepresidente escludendo però l'uso della forza.