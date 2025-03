Game-experience.it - GTA 6 avrà una finestra di marketing più breve, rivela il CEO di Take-Two

GTA 6 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di sempre, e la strategia diadottata da Rockstar Games e-Two Interactive riflette questa enorme aspettativa. Il CEO Strauss Zelnick, in un’intervista a Bloomberg, hato che la campagna promozionale del gioco sarà piùrispetto a quella dei precedenti titoli della serie. Questo approccio mira a massimizzare l’entusiasmo senza svelare troppi dettagli troppo presto, evitando così un calo di attenzione da parte del pubblico.Uno dei motivi per cui Grnd Theft Auto 6 ha richiesto così tanto tempo per lo sviluppo è legato all’impegno di Rockstar Games nel raggiungere standard di eccellenza. Il successo di GTA V, ancora oggi un punto di riferimento nel settore, ha imposto un livello qualitativo molto elevato per il nuovo capitolo.