Ilgiornaleditalia.it - Gruppo Sole 24 Ore, Confindustria al rinnovo del CdA, la decisione nel Consiglio di Presidenza del 4 Aprile: Silvestri in pole come Ad, impasse per il Presidente - RETROSCENA

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Venerdì 4la definizione della lista per ildel board, con il nodo per ilentrante della possibile perdita del24 Ore e conseguente ricapitalizzazione, azionista di maggioranza del24 Ore, è pronta alla definizione delle nomine per la lista